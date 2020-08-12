Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась новым фото артиста и рассказала, что происходит в их семье после смерти его сына

21-летний сын известного украинского певца Павел Павлик ушел из жизни на прошлой неделе после долгой борьбы с раком. При этом его отец и его молодая жена уже сейчас готовятся возвращаться к работе.

Как сообщает Politeka.net, гнев украинцев вызвали посты Репяховой в Инстаграм. Так, девушка уже забыла о трауре и начала активно вести свою страницу, делясь подробностями своей жизни и кадрами свежего маникюра. Некоторые люди начали присылать девушке недовольные сообщения, о чем она также рассказала в Сториз.

После волны негатива Репяхова сделала заявление о том, что они с Павликом намерены продолжать работать и возвращаться к привычной жизни.

«Хочу предупредить сразу всех недовольных! С завтрашнего дня у нас начинается работа и привычная жизнь! Простите, что я снимаю Сториз. Простите, что мы продолжаем жить. Простите нас за это! Простите, что Виктор не в депрессии. Простите, что он не запил, не наложил на себя руки! Я понимаю, что вам лучше, когда нам плохо! Но так сложилось, что есть работа и есть смысл жить дальше. Если вы по какой-то причине не согласны с нами, просто пройдите мимо и живите! И благодарите Б-га за то, что ваши дети живы!», - написала Репяхова.

Она также поделилась новым фото Павлика, на котором на носу у певца заметна небольшая ранка.

«Утром вылил на себя горячую воду. Вечером ударил нос», - подписала снимок жена артиста.

Напомним, что 7 августа стало известно о том, что Павел Павлик ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком. С 2018 года Павел безуспешно боролся с тяжелой болезнью - саркомой позвонков. Он прошел несколько курсов химиотерапии, однако лечение оказалось безуспешным, и парень от него отказался.

Напомним, состояние Павлика после трагедии с сыном нестабильное, молодая жена не сдержалась.

Как сообщала Politeka, Виктор Павлик показал видео с последним обращением сына.

Также Politeka писала, что сына Виктора Павлика провели в последний путь, фото: на прощании услышали удивительное послание.