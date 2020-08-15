Експерти розповіли, що буде з курсом долара найближчим часом і коли почнеться рух долара до 30 гривень

На даний момент якихось різких стрибків долара не передбачається. Рух до 30 грн/$ фахівці прогнозують ближче до жовтня-листопада 2020 року. При цьому аналітики бачать передумови до негативних тенденцій, передає видання Страна.

"Ми чуємо тривожні новини про наших сусідів, а саме про страйк на білоруському Мозирському нафтопереробному заводі. Саме з цього НПЗ приходить значна частина бензину і дизеля для українських заправок. Є побоювання, що зупинка відвантажень з цього підприємства може підштовхнути наверх ціни на нафтопродукти, що позначиться на наших споживачах (населенні та бізнесі), та й на попиті на долар теж - його буде потрібно більше для імпорту", - заявив фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

Актуальною залишається також тема покупки долара під виплату дивідендів іноземними банками. Також скарбники стежать за новинами щодо ОВДП.

Невмержицький запевняє, що уряд почне залучати більше гривні і долара, оскільки є необхідність перекрити великі виплати за держборгом, які чекають на наступному тижні.

Аналітик Андрій Шевчишин звернув увагу на слова глави Мінфіну, який сказав, що курс нацвалюти не опуститься нижче 30 гривень за Долар, а інфляція не підніметься вище 10%, тобто саме цього і варто очікувати українцям.

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