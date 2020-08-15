Эксперты рассказали, что будет с курсом доллара в ближайшее время и когда начнется движение доллара к 30 гривен

На данный момент каких-то резких скачков доллара не предвидится. Движение к 30 грн/$ специалисты прогнозируют ближе к октябрю-ноябрю 2020 года. При этом аналитики видят предпосылки к негативным тенденциям, передает издание Страна.

"Мы слышим тревожные новости о наших соседях, а именно о забастовке на белорусском Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. Именно с этого НПЗ приходит значительная часть бензина и дизеля для украинских заправок. Есть опасения, что остановка отгрузок с этого предприятия может подтолкнуть наверх цены на нефтепродукты, что скажется на наших потребителях (населении и бизнесе), да и на спросе на доллар тоже - его потребуется больше для импорта", - заявил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Актуальной остается также тема покупки доллара под выплату дивидендов иностранными банками. Также казначеи следят за новостями по ОВГЗ.

Невмержицкий уверяет, что правительство начнет привлекать больше гривны и доллара, поскольку есть необходимость перекрыть крупные выплаты по госдолгу, которые предстоят на следующей неделе.

Аналитик Андрей Шевчишин обратил внимание на слова главы Минфина, который сказал, что курс нацвалюты не опустится ниже 30 гривен за доллар, а инфляция не поднимется выше 10%, то есть именно этого и стоит ожидать украинцам.

Напомним, Нацбанк ликвидировал известный банк, что случилось с деньгами украинцев.

Как сообщала Politeka, Нацбанк принял кардинальное решение по наличке, что будет с купюрами.

Также Politeka писала, про массовый отказ от наличных денег в Украине, появилось важное заявление НБУ.