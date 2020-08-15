Українцям розповіли, чого чекати від курсу валют найближчим часом
Після анонсування Кабміном підвищення мінімальної зарплати до 5000 гривень з вересня цього року, експерти прогнозують, що разом з тим прискориться інфляція і подорожчає долар до 30 гривень. У той же самий час, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що не бачить передумов для подорожчання долара до 30 гривень.
А інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів в ефірі каналу "Україна 24", про те, чого чекати від курсу валют найближчим часом.
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На його думку, навряд чи курс повернеться до позначки, яка була до звільнення голови НБУ Якова Смолія.
"Звільнення Смолія не пройшло просто так, в Україні після цього помітно зросли девальваційні та інфляційні очікування. Дійсно, тільки психологічний фактор штовхав курс гривні вниз, але зараз ситуація для гривні дуже сприятлива. У нас цього року вперше за багато років торговий баланс буде в плюсі, такого не було вже давно", — сказав він.
За словами експерта, економічно ситуація сприятлива, але є і негативні моменти та дві загрози для курсу валют.
"Є політичні чинники, які створюють або можуть створити тиск на гривню. Це, наприклад, проблеми у співпраці з Міжнародним валютним фондом або спроби збільшити мінімальну заробітну плату", — заявив він.
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