Українцям розповіли, чого чекати від курсу валют найближчим часом

Після анонсування Кабміном підвищення мінімальної зарплати до 5000 гривень з вересня цього року, експерти прогнозують, що разом з тим прискориться інфляція і подорожчає долар до 30 гривень. У той же самий час, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що не бачить передумов для подорожчання долара до 30 гривень.

А інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів в ефірі каналу "Україна 24", про те, чого чекати від курсу валют найближчим часом.

На його думку, навряд чи курс повернеться до позначки, яка була до звільнення голови НБУ Якова Смолія.

"Звільнення Смолія не пройшло просто так, в Україні після цього помітно зросли девальваційні та інфляційні очікування. Дійсно, тільки психологічний фактор штовхав курс гривні вниз, але зараз ситуація для гривні дуже сприятлива. У нас цього року вперше за багато років торговий баланс буде в плюсі, такого не було вже давно", — сказав він.

За словами експерта, економічно ситуація сприятлива, але є і негативні моменти та дві загрози для курсу валют.

"Є політичні чинники, які створюють або можуть створити тиск на гривню. Це, наприклад, проблеми у співпраці з Міжнародним валютним фондом або спроби збільшити мінімальну заробітну плату", — заявив він.

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