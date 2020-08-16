Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, здивувала засмаглою фігурою в незвично яскравому купальнику

Так, цього разу струнка дівчина захопила образом в модному бікіні кислотного оранжевого відтінку. Засмагла турецька модель підкорила виглядом своєї фігури на відпочинку, опублікувавши фото на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Як і завжди, дівчина зав'язала свої довгі чорні локони, а на обличчі її помітний досить яскравий макіяж. При цьому дівчина для більш спокусливого кадру потягнула за лямки нижньої частини бікіні.

«Чи можу я поїхати з тобою», «Просто розкішна дівчинка🥨🧚🏼♀️🥨», «Дике спокушання🌄🔶✨🔥», Просто малятко веселиться🍌🍌🍌🍌🍌», «Я зробив це фото 💛💛💛💛💛», «, чорт візьми, у тебе сама сексуальна фігура, яку я коли-небудь бачив, а також найпривабливіша красива», «Так сексуально 🔥🔥🔥», «Perfection🏆», «Очі👀 Цукерки 🌷», «Шалено Красиво», «Ух, це дуже інтригує», - пишуть користувачі.

Відзначимо, ми також писали, що модель прославилася завдяки своїй фігурі з пишними формами, засмаглому тілу і довгим локонам чорного кольору. Выраздительная зовнішність знаменитості багатьом нагадує образ Кім Кардашьян, тому дівчину постійно порівнюють з популярною моделлю.

Сама Гюль на це ніяк не реагує, але від слави і популярності не відмовляється. Модель любить хвалитися образами з ацентом на своїх достоїнствах, адже такі розміри, як у неї, приховати дуже непросто. Цього разу в червоній кофтині модель повеселилася, рассшнуровав її і не надівши під низ ліфчик.

«Слава про🍊🍊😋💋💯», «Дівчина просто дуже апетитна🤩😏💗💗», «bir insanın böyle bir sevgilisi olsun başka bişeysi olmasada olur🥀», "Дивна картинка, це просто межа🔥», «Одне захоплення😍😍», «Це фотошоп як ви не розумієте», «Люблю твою кофту, таку відкриту 👁», «красиво !!!!", "Я люблю Твої очі«,» розкішна жінка«,» скільки спокушання", - пишуть фанати.

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