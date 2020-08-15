Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, показала себе в сміливому образі і розповіла про випадкові фото

На фото красуня була в червоному купальнику, який нагадував пов'язку на груди. Олена стояла в морі на тлі корабля, а в руці тримала пляшку з водою. Волосся Омович залишила розпущеним, поки поливала себе з пляшки рідиною. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Тут могла б бути реклама Бонакви, але за неї не заплатили. Люблю випадкові фото, а ви?",- написала Омович під фото.

Фанати поставили більше 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Кожен день натикаюся на Хейт в твою сторону . І не розумію ..", "Купальник не потрібен", "Прекрасна", "найкрасивіша дівчина"," відразу згадала "вона купить мені води, тому що мене дико сушить", "тайська косметика", "блін Оленка, що ти з хлопцями робиш", " але за неї не заплатили, повинно було бути, думаю)))".

Раніше ми повідомляли, що відома українська модель Олена Омович показала себе з ранку.

На фото красуня була в білому топі і спідниці, показуючи форми на радість фанатів.

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