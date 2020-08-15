Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе в незвичайному ракурсі і розповіла про побачення
На фото красуня позувала в жовтій сукні з величезним декольте. Гюль сиділа на дивані і без сорому показала пишні груди. Бахарі образ доповнила стильним годинником і чорною сумочкою, а у вухах можна побачити сережки. Волосся зірка вирішила залишити розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Дівчатка на побаченні з мамою і маленькою сестричкою", - написала Гюль під фото.
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Фанати поставили 50 тисяч лайків і написали коментарі:
"Привіт красуня, до тебе є питання", "Королева", "саме те, що я шукаю", "фігура шик"," насправді, ти золота красуня", " ти надзвичайно красива молода жінка !!!, ... Я дуже сподіваюся побачити більше твоїх фотографій в найближчому майбутньому !!!, ... Боже, ... ти мила,.. Я серйозно, ... дуже мило !!!!!!", "Шалено красива", "За секунду до...".
Ми повідомляли, що популярна модель Гюль Бахарі вразила жарким кадром з відпочинку.
Цього разу струнка красуня показала, як розважалася на яхті в кислотно-червоному бікіні, яке виглядало на смаглявій шкірі незвично яскраво.
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