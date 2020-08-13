Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя и рассказала про идеи
На фото Бахари показалась в коротенькое платье с рисунками бабочек и звездочек. Гюль сидела на траве, а образ дополнила стильной шляпкой. Как можно заметить, красотка не надевала белье, демонстрируя свои пышные формы. Волосы у модели были распущены. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Наполни мой разум идеями", - подписала фото Гюль.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Ты такая красивая, что я и забыл, что собирался сказать", "Какой наряд, позвольте мне создать вам наряд специально для вас в следующий раз", "Прекрасное платье", "Элегантный, утонченный, чувственный и очаровательно красива, твои бедра чудесны", "Великолепная, как твои дела", "Вы супер, такая красивая фигура, любимая", "Королева красоты".
Ранее мы сообщали, что известная модель Гюль Бахари показала себя в смелом образе, удивив фанатов.
На фото звезда позировала в черном бикини, которое напоминало веревочки, что обтягивали ее тело. Гюль соблазнительно выгнулась и демонстрировала свою талию, сидя у края бассейна. Волосы Бахари оставила распущенными, делая фото еще более соблазнительным.
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