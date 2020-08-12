Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя на радость фанатов

На фото красотка показала себя в платье с открытыми плечами. Гюль стояла на лестнице и демонстрировала в огромном декольте главное достоинство - пышную грудь. Волосы Бахари собрала в хвост, а сама смотрела в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Gorgeous", Безумно красивая", "Она просто божественна красива", "Красотка", "Хорошая картинка", "Привет, детка", "Привет, жасмин Ян", "Самое красивое лицо в Инстаграм", "Вы действительно красивы", "bellissima", "Красиво и потрясающе, надеюсь, у тебя отличный день", "Прекрасная девочка", "Ты действительно выглядишь так потрясающе красиво, потрясающе великолепно и потрясающе мило в этом голубом платье", "Я люблю тебя, ты поедешь со мной на Ламборджини?".

Сообщалось, что Популярная модель Гюль Бахари удивила фигурой в слишком тесном костюме.

В этот раз модель не удержалась от соблазнительного кадра. Гюль расстегнула верхнюю часть комбинезона, чтобы показать свои необъятные формы и подразнить аппетитным видом в черном комбинезоне с кружевными вставками на бедрах.

Напомним, турецкая Кардашьян едва втиснула необъятные прелести в "золотое" платье

А еще Politeka писала, что турецкая Кардашьян втиснула свои "шары" в слишком тесное платье

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