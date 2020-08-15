Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя в необычном ракурсе и рассказала о свидании

На фото красотка позировала в желтом платье с громадным декольте. Гюль сидела на диване и без стыда показала пышную грудь. Бахари образ дополнила стильными часами и черной сумочкой, а в ушах можно увидеть серьги. Волосы звезда решила оставить распущенными, а сама смотрела в обьектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Девочки на свидании с мамой и маленькой сестренкой", - написала Гюль под фото.

Фанаты поставили 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Привет красавица, к тебе есть вопрос", "Королева", "Именно то, что я ищу", "Фигура шик", "На самом деле, ты золотая красавица", "Ты необыкновенно красивая молодая женщина !!!, ... Я очень надеюсь увидеть больше твоих фотографий в ближайшем будущем !!!, ... Боже, ... ты милая, .. Я серьезно, ... очень мило !!!!!!", "Безумно красивая", "За секунду до...".

Мы сообщали, что популярная модель Гюль Бахари впечатлила жарким кадром из отдыха.

В этот раз стройная красотка показала, как развлекалась на яхте в кислотно-алом бикини, которое выглядело на смуглой коже необычно ярко.

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