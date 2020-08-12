Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя в смелом образе, удивив фанатов

На фото звезда позировала в черном бикини, которое напоминало веревочки, что обтягивали ее тело. Гюль соблазнительно выгнулась и демонстрировала свою талию, сидя у края бассейна. Волосы Бахари оставила распущенными, делая фото еще более соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется сказать: "Идеальный вид, русалочка".

Мы писали, что популярная модель Гюль Бахари, также известная удивила фигурой в слишком тесном костюме.

В этот раз модель не удержалась от соблазнительного кадра. Гюль расстегнула верхнюю часть комбинезона, чтобы показать свои необъятные формы и подразнить аппетитным видом в черном комбинезоне с кружевными вставками на бедрах.

Сообщалось, что известная модель Гюль Бахари показала всю себя в смелом образе.

На фото Гюль позирует в коротком платье с большим декольте. В глаза сразу бросается то, что Бахари решила выйти гулять без белья. Красавица соблазнительно легла на газон, позируя на фоне деревьев.

Напомним, турецкая Кардашьян обтянула необъятный бюст голубым шелком

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