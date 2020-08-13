Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, не удержала собственные достоинства в кофте с тонкой шнуровкой

Модель прославилась благодаря свлей фигуре с пышными формами, загорелому телу и длинным локонам черного цвета. Выраздительная внешность знаменитости многим напоминает образ Ким Кардашьян, поэтому девушку постоянно сравнивают с популярной моделью.

Сама Гюль на это никак не реагирует, но от славы и популярности не отказывается. Модель любит хвастаться образами с ацентом на своих достоинствах, ведь такие размеры, как у нее, скрыть очень непросто. В этот раз в красной кофточке модель повеселилась, рассшнуровав ее и не надев под низ лифчик.

«О слава🍊🍊😋💋💯», «Девушка просто очень аппетитная🤩😏💗💗», «bir insanın böyle bir sevgilisi olsun başka bişeysi olmasada olur🥀», "Удивительная картинка, это просто предел🔥», «Одно восхищение😍😍», «Это фотошоп как вы не понимаете», «Люблю твою кофту, такую ​​открытую 👁», «красиво !!!!», «Я люблю твои глаза», «роскошная женщина», «сколько соблазнения», - пишут фанаты.

Являясь представителем нескольких модных брендов, девушка не боится экспериментов. Благодаря большому выбору одежды, она каждый день блистает в новых нарядах и причем делает это молодая модель всегда в своем стиле. Чтобы подчеркнуть привлекательность, Гюль выбирает очень разнообразные платья, но всегда с неизменным акцентом на внушительных размеров груди.

Не так давно девушка, которую называют копией Ким Кардашьян из-за пышных форм, появилась на публике в черно-золотом платье с необычным принтом и нереальным декольте с разрезом прямо под грудью. Формы Гюль едва поместились в наряд, а застежка на бюсте едва выдерживает напряжение, что видно на фото в Инстаграм. Саму Бахари это не смущает - модели нравится, когда платья очень тесные.

«Освещение было выключено, но мои ногти и волосы точно светились!. 🤷🏻‍♀️🤣», - шутливо отметила модель под фото.

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