Дочка онкохворої актриси Анастасії Заворотнюк Анна розповіла, про що мріє на даний момент

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 24-річна красуня поділилася знімком, зробленим на мокрій після дощу вулиці Москви, передає Politeka.net.

Дівчина позує в білому плащі, бежевій легкій хустці, темних окулярах і босоніжках на тонких бретельках. Анна йде по пішохідному переходу, випромінюючи впевненість і цілеспрямованість.

"Дивлячись на цю фотографію, дуже хочеться сидіти де-небудь в Парижі і відламувати шматочок🥐 з видом на Ейфелеву вежу💋 до речі, цікавий факт, вежу могли побудувати не в Парижі. Спочатку Ейфель запропонував свій проект владі Іспанії, але ті не оцінили таку задумку залізничного інженера. В результаті Барселона позбулася перспективної пам'ятки, а Франція знайшла один зі своїх символів", – підписала знімок Заворотнюк і поцікавилася у фоловерів, які ще факти про Ейфелеву вежу знають вони.

"красуня вся в маму ♥", "шикарна леді!", "Ганнуся, ви карколомна❤️", "нереальна😍 😍 😍 😍 😍", "Красуня! Сподіваюся, скоро всі ми будемо сидіти в Парижі, а не в Москві😂 🤤", "неймовірна🤤 💔", "ти тут просто вау вау🔥 фото бомба💣 просто мадам♥️", – пишуть у коментарях захоплені користувачі.

Відзначимо, що дівчина любить проводити час в тропічних країнах, також навідується Анна і в Голлівуд, поруч з яким пройшли її дитячі роки. Дівчина народилася 14 січня 1996 року в родині мільйонера Дмитра Стрюкова й актриси Анастасії Заворотнюк. Перші роки свого життя дівчинка провела в Росії, але потім сім'я переїхала в США. До 2004 року сімейство залишалося в Лос-Анджелесі, де Аня пішла в школу. Але після того, як Анастасію затвердили на роль у проекті "Моя прекрасна няня", вони знову повернулися до Москви.

Після закінчення школи дівчина вступила у Вищу школу сучасних соціальних наук МДУ, звідки була відрахована за прогули. Пізніше Анна знайшла своє покликання в продюсуванні, отримавши диплом американського університету.

Шанувальники відзначають, що вона дуже схожа на свою знамениту матір.

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