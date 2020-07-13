Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, рассказала, как тяжело ей бывает

Как сообщает Politeka.net, девушка написала откровенный пост на своей странице в Instagram и опубликовала фото в тесном топе.

Девушка рассказала, как непросто порой ей даются тренировки.

«Так хочется выйти из зала и увидеть, наконец, рельеф. Начала регулярные тренировки около полу года назад и только сейчас начала видеть небольшие намеки на мышцы💪. Постоянно вижу посты и видео о том, как сделать идеальную фигуру за месяц, накачать шесть кубиков за неделю и так далее. На своём опыте я могу сказать, что это невозможно, нужно в первую очередь время, большое рвение и усилия с вашей стороны», - написала модель.

Анна Заворотнюк, призналась, что очень часто приходится себя заставлять и пересиливать ради конечного результата.

«Конечно, бывают дни когда очень тяжело себя заставить, у меня такое бывает регулярно, но нужно понимать, что каждодневными усилиями и собирается красивый пазл», - отметила девушка.

Дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что в исключительных случаях дает себе поблажку.

«Иногда можно давать себе поблажку, но в следующий раз позаниматься более интенсивно. В начале спорт даётся через силу, но потом ты и твоё тело втягиваетесь, и не позанимавшись, вы чувствуете потребность в движении. Так что буду и дальше идти вперёд к своему идеалу», - написала Анна Заворотнюк.

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