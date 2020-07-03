Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, рассказала о переживаниях из-за болезни своей мамы

Как сообщает Politeka.net, девушка сделала трогательное признание на своей странице в Instagram. Она также опубликовала фото, на котором позирует в белом топе, спортивных штанах и кофте, наброшенной на плечи.

С тех пор, как звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк начала бороться с онкологическим заболеванием, у ее семьи начались серьезные испытания. Анна поделилась, как переосмыслила жизнь за этот период.

"Хочу вам сказать, что всю свою жизнь я считала себя очень сильным человеком, на которого не влияют стрессы и обстоятельства вокруг, мне казалась что я могу преодолеть абсолютно все", - пишет дочь Заворотнюк. - "Но за эти полтора года моя жизнь очень сильно изменилась и произошло очень много событий, и я поняла насколько я могу быть слабой, ранимой и порой неспособной управлять своими эмоциями".

Девушка отметила в комментариях, что не собирается обсуждать свою маму: "Эта тема святая для меня. Мы молимся, надеемся и верим".

Многие пользователи социальной сети поддержали Анну и пожелали ей справиться со всеми проблемами:

"Дай бог вам все преодолеть. Здоровья вашей семье!!!"; "Ты умничка и сильная девочка! Сколько в тебе мужества мудрости!"; "Обязательно всё будет хорошо, Анечка! 😊 Главное верить и сильно этого хотеть. А мамочке огромного здоровья! Как уже очень хочется, чтобы она радовала нас своей лучезарной красотой и обоянием с экрана"; "Всего доброго, прекрасного всей вашей семье! Вместе все преодолеете! Верьте и молитесь! Все в Божьей силе".

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк показала, где живет актриса после выписки: "Перемены к лучшему".

Как сообщала Politeka, что появились новые данные о больной раком Заворотнюк ошеломляют: "Скоро увидите в кино".

Также Politeka писала, что новая драма случилась в семье Заворотнюк, дочь актрисы осталась без богатого жениха: последние фото пары.