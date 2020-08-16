Відома модель Алессандра Амбросіо Victoria's Secret показала себе і процитувала слова

На фото Алессандра здалася в закритому купальнику з сіточки. Зірка лежала на пляжі і показуючи свої рум'яні "булочки", які вже встигли добре засмагнути. Амбросіо спокусливо вигнулася і дивилася прямо в об'єктив камери. На фото можна оцінити не тільки п'яту точку моделі, але і ідеальні ніжки, завдяки чому фото вийшло дуже пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знамеенитости.

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Ride it, ride it, come touch my soul Ride it, ride it, let me feel you ...

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"Їздити на ній, їздити на ній, доторкнутися до моєї душі. Їздити на ній, їздити на ній, дозволь мені відчути тебе", - написала красуня під фото.

Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Отже ... що ще додати ... ???? Нічого, тому що немає слів, щоб описати вашу красу !!!!", "Вічна краса", "досконалість", "Прекрасна", "це просто чудово".

Ми писали, що відома модель Алессандра Амбросіо показала себе в сміливому образі і розповіла про проблеми.

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‘All my troubles wash away in the water’ 💧

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На фото красуня позувала в бікіні на мотузочках. Алессандра вирішила обійтися тільки трусиками, бюстгальтер їй виявився не потрібен. Дівчина мокра стояла на тлі стіни вся мокра, прикриваючи тільки пишні груди руками. 

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