Модель Алессандра Амбросио, которая была ангелом бренда Victoria’s Secret, порадовала знойным образом в бикини

Как пишет Politeka.net, знаменитая красотка опубликовала новое фото на своей странице в соцсети "Инстаграм".

Алессандра Амбросио позирует в бассейне, стоя по пояс в воде. Вся влажная после купания, она подставила лицо ярким лицом солнца и зажмурила глаза от удовольствие. Девушка решила придать кадру еще большей пикантности, а для этого приспустила бретельку зеленого купальника, прикрыв грудь той же рукой.

"Я мечтаю о лете, которое длится вечно... ☀️💫", - подписала фото Амбросио.

В комментариях пользователи социальной сети восхитились внешностью Алессандры и подарили ей множество комплиментов:

"Так красиво 😍"; "Совершенство человека"; "Чудесная"; "Богиня"; "Какая же абсолютная красота"; "Але самая редкая из всех! ✨"; "Загадочная женщина с неотразимой красотой !!!"; "Дух перехватывает"; "Вы как хорошее вино ... становитесь лучше с возрастом !!! ❤️❤️❤️🔥🔥🔥😍😍😍😘😘".

Ранее Алессандра порадовала поклонников другим знойным фото. На нем модель появилась в одних трусиках и с полотенце на голове, она целомудренно прикрыла бюст руками, чтобы не показать лишнего. В руках Амбросио держала шланг с водой, с которым и развлекалась во время съемки.

Напомним, что Алессандра Амбросио в мини-бикини устроила жаркие развлечения на пляже: «Любовь в воздухе».

Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио изумила видом в мокром бикини: "Поцелованная солнцем".

Также Politeka информировала, что Алессандра Амбросио избавилась от белья, показав летний кайф: "Девушка в огне".