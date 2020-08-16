Известная модель Алессандра Амбросио Victoria’s Secret показала себя и процитировала слова

На фото Алессандра показалась в закрытом купальнике из сеточки. Звезда лежала на пляже и показывая свои румяные "булочки", которые уже успели хорошо загореть. Амбросио соблазнительно выгнулась и смотрела прямо в объектив камеры. На фото можно оценить не только пятую точку модели, но и идеальные ножки, благодаря чему фото вышло очень пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знамеенитости.

"Ездить на ней, ездить на ней, прикоснуться к моей душе. Ездить на ней, ездить на ней, позволь мне почувствовать тебя", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Итак ... что еще добавить ... ???? Ничего, потому что нет слов, чтобы описать вашу красоту !!!!", "Вечная красота", "Совершенство", "Прекрасная", "Это просто великолепно".

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На фото красавица позировала в бикини на веревочках. Алессандра решила обойтись только трусиками, бюстгальтер ей оказался не нужен. Девушка мокрая стояла на фоне стены вся мокрая, прикрывая только пышную грудь руками.

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