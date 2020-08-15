Дружина принца Гаррі не в захваті від нових стандартів журналістики

Ім'я герцогині Сассекской Меган Маркл знову опинилося на слуху

Причиною для нової хвилі критики і обговорень з боку як обивателів, так і британської преси став вихід книги «У пошуках свободи: Гаррі і Меган і їх сучасна королівська сім'я» журналістів Оміда Скобі і Керолайн Дюран, передає HELLO!

Дружина принца Гаррі настільки втомилася від пересудів, що висловила свою думку про книгу під час в онлайн-саміту The 19th* Represents summit.

У кадрі вона з'явилася з розпущеним і укладеними на плечах помітно відрослим волоссям і персиковій сукні без рукавів.

Під час обговорення питання створення ресурсу про гендерну рівність герцогиня торкнулася і теми скандальних заголовків у пресі, які покликані заманити якомога більше читачів. Вона розкритикувала журналістів, в ієрархії цінностей яких мережевий трафік набагато важливіший за читача.

Розповідаючи про свій досвід останніх років, Маркл зазначила, що на першому місці стоїть клікбейт:

"У нашому погляді на світ і людей з'являється багато токсичності. Ми з чоловіком часто говоримо про це. Цифровий простір і медіапростір вимагають монетизації. У спробі привернути увагу читачів вибір падає на розповідь про щось непристойне замість правдивого оповідання. Одного разу, мені здається, ми зможемо повернутися до того, що в репортажах буде міститися тільки правда, показана через призму співчуття, — це об'єднає людей у суспільстві".

Раніше ми розповідали, що автор біографії Меган Маркл Омід скобі повідав у своїй гучній книзі про те, яке прізвисько знаменитість отримала, ставши членом королівської сім'ї. За спиною дівчину в палаці, виявляється, називали "танцівницею Гаррі", до якої "додається багаж".

Скобі зізнався, що йому відоме ім'я того, хто відгукнувся про герцогиню Сассекську таким чином, але він поки не готовий його розсекретити.

Нагадаємо, що принци Гаррі і Вільям жорстко посварилися, спливли скандальні деталі: замішана Меган Маркл.

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