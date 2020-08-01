Всплыли подробности неизвестного ранее конфликта принцев Уильяма и Гарри

Об этом пишет издание 7 дней.

По информации инсайдеров, несколько лет назад Гарри серьезно обиделся на своего старшего брата Уильяма.

Ссора в королевском дворце тогда вызывала много вопросов, и теперь стало понятно, кто был ее причиной.

Как оказалось, несколько лет назад, когда младший сын принцессы Дианы только начал встречаться с Меган Маркл, он поделился с братом важной для него информацией.

Уже через два месяца отношений с актрисой Гарри признался Уильяму что хочет сделать ей предложение. Реакция старшего брата оказалась вполне логичной, однако очень обидной для влюбленного принца.

Уильям заявил, что не понимает, почему его брат спешит с этим вопросом, ведь старший сын принцессы Дианы сделал предложение Кейт Миддлтон спустя десять лет после их знакомства.

Также Уильям посоветовал Гарри внимательнее присмотреться к Меган Маркл и все о ней узнать, прежде чем знакомить ее с королевской семьей.

Принц Гарри был обижен таким тоном герцога Кембриджского, который решил "учить жизни" младшего брата. После этого будущий муж Меган Маркл практически перестал обращаться за советами к Уильяму и в отношениях братьев "пробежала черная кошка".

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Меган Маркл очень расстроилась после того, как ей позвонили из королевского дворца и запретили носить любимое ожерелье.

Как известно, еще в 2016 году звезда Голливуда носила простое золотое ожерелье с буквами М и Н. 14-каратная золотая цепочка, которая обошлась Меган Маркл в $300, привлекла внимание как папарацци, так и сотрудников Кенсингтонского дворца.

Напомним, что Маркл окончательно разругалась с Миддлтон

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