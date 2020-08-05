"С самого начала их отношений..."

Против экс-герцогини Меган Маркл выдвинули новые громкие обвинения

Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Королевский эксперт Колин Кэмпбелл обвинила звезду Голливуда в манипулировании младшим сыном принцессы Дианы.

По словам Кэмпбелл, Меган Маркл с начала их отношений плохо влияла на принца Гарри, играя на слабых сторонах его характера.

Эксперт не сомневается, что именно герцогиня Сассекская оказывает огромное разрушительное влияние на внука королевы Елизаветы II. Она также сравнила Меган Маркл с леди Макбет, — персонажем пьесы «Макбет» Уильяма Шекспира — которая довела своего мужа до трагедии.

«Меган понимает, в чем слабые стороны мужа: он очень эмоционален, всегда бежит туда, куда мудрые люди и не стремятся попасть», - утверждает Кэмпбелл.

Подытоживая, королевский эксперт заявила, что принц Гарри всегда поступает согласно убеждениям Меган Маркл, которая уже «заставила» его покинуть Букингемский дворец.

Ранее мы рассказывали о пополнении в семьи Меган Маркл и принца Гарри.

Как известно, два года назад бывшие герцоги завели черного лабрадора, и до сегодняшнего дня кличка оставалась в секрете.

Кличку черного лабрадора раскрыли королевские биографы, посвятившие герцогам свою книгу. Выяснилось, что пса зовут Пула.

Это имя имеет особенное значение для пары. Как известно, пула — официальная валюта в Ботсване, куда Гарри пригласил Меган, когда между ними завязались романтические отношения. Пула означает дождь с языка тсвана, а поскольку дождь — редкое явление в Ботсване, его считают благословением.

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