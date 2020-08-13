Британский принц Гарри с женой, Меган Маркл, и сыном, Арчи, уже продолжительное время живет в США 

Недавно стало известно, где именно разместилось звездное семейство. Так, в СМИ просочилась информация, что в прошлом месяце супруги купили дом в Санта-Барбаре. В этом городе проживает множество знаменитостей, поэтому семейство будет чувствовать себя здесь, как рыба в воде.  К тому же в Санта-Барбаре уважают частную жизнь.  

Новый дом находится на территории, превышающей два гектара. Жилье обошлось более 11 миллионов  фунтов стерлингов - 7,25 млн фунтов супруги заплатили, а еще 3,8 млн фунтов должны будут внести до 2050 года.

На территории имеется бассейн, теннисный корт, гараж на пять автомобилей, винный погреб, гостевой домик с двумя спальнями, детский и чайный домики, а также свой тренажерный зал. Плюс возле дома есть сад со 100-летними оливковыми деревьями и кипарисами и другими растениями. 

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Meghan and Harry’s allegedly bought a new home in Santa Barbara 😍 @meghanmarkle_official - I hope they will finally get the privacy they deserve here ❤️❤️🙏🏼

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Купить дом с такой территорией супруги решились после самоизоляции. Как оказалось, семья поняла, что ей нужно больше пространства для Арчи, ведь ребенок слишком много времени проводил взаперти.

А сама Меган Маркл искала место с большим садом, ведь собирается заниматься живописью. 

Сделать столь недешевую покупку помог отец Гарри, принц Чарльз. 

меган маркл, принц гарри, скрин

Пара планирует обосноваться в особняке надолго и заниматься воспитанием сына, надеясь, что жизнь ребенка будет настолько нормальной, насколько это возможно. 

Тем более охрану семейству обеспечивают бывшие сотрудники полиции Лос-Анджелеса, а продукты приносит персонал. 

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