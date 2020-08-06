Стало известно, как Меган Маркл отметила свое 39-летие

Об этом пишет издание Hello.

Как известно, экс-герцогиня отметила праздник дома с принцом Гарри, поскольку Меган не любит пышные вечеринки.

Несмотря на побег из дворца и отказ от королевских обязанностей, ее поздравили с 39-летием все старшие члены монаршей семьи.

Сама королева Елизавета II поделилась в этот день в соцсетях снимком, где она изображена вместе с Меган Маркл. Фото было сделано во время их первого совместного мероприятия.

«Желаю герцогине Сассекской счастливого дня рождения!», - сухо поздравила монарх Меган Маркл с днем рождения.

Позже к поздравлениям присоединились герцоги Кембриджские. Но неприятный "сюрприз" ей приподнесли ближе к вечеру, когда с официального сайта королевской семьи удалили расширенную биографию Меган Маркл, оставив лишь краткое описание ее жизни.

Поклонники Меган Маркл восприняли такой жест от королевского дворца как месть, поскольку биографии других членов семьи остались в полном объеме без исправлений.

Также над Меган Маркл в ее особенный день поиздевалась телеведущая Кристин Лэмппард, которая в эфире 4 августа решила напомнить о дне рождении бывшей герцогини. Однако, в эфире появилась табличка с ошибкой "Happy Birthday Megan". Этот жест фанаты восприняли как неуважение к Меган с принцем Гарри.

Ранее мы рассказывали о пополнении в семьи Меган Маркл и принца Гарри.

Как известно, два года назад бывшие герцоги завели черного лабрадора, и до сегодняшнего дня кличка оставалась в секрете.

Кличку черного лабрадора раскрыли королевские биографы, посвятившие герцогам свою книгу. Выяснилось, что пса зовут Пула.

Это имя имеет особенное значение для пары. Как известно, пула — официальная валюта в Ботсване, куда Гарри пригласил Меган, когда между ними завязались романтические отношения. А уже после поездки в Ботсвану принц Гарри сделал предложение звезде Голливуда.

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