Жена принца Гарри не в восторге от новых стандартов журналистики

Имя герцогини Сассекской Меган Маркл снова оказалось на слуху

Причиной для новой волны критики и обсуждений со стороны как обывателей, так и британской прессы стал выход книги «В поисках свободы: Гарри и Меган и их современная королевская семья» журналистов Омида Скоби и Кэролайн Дюран, передает HELLO!

Жена принца Гарри настолько устала от пересудов, что высказала свое мнение о книге во время в онлайн-саммита The 19th* Represents summit.

В кадре она появилась с распущенными и уложеными на плечах заметно отросшими волосами и персиковом платье без рукавов.

Во время обсуждения вопроса создания ресурса о гендерном равенстве герцогиня коснулась и темы скандальных заголовков в прессе, которые призваны завлечь как можно больше читателей. Она раскритиковала журналистов, в иерархии ценностей которых сетевой трафик гораздо важнее читателя.

Рассказывая о своем опыте последних лет, Маркл отметила, что на первом месте стоит кликбейт:

«В нашем взгляде на мир и людей появляется много токсичности. Мы с мужем часто говорим об этом. Цифровое пространство и медиапространство требуют монетизации. В попытке привлечь внимание читателей выбор падает на рассказ о чем-то непристойном вместо правдивого повествования. Однажды, мне кажется, мы сможем вернуться к тому, что в репортажах будет содержаться только правда, показанная через призму сочувствия и сострадания, — это объединит людей в обществе».

Ранее мы рассказывали, что автор биографии Меган Маркл Омид Скоби поведал в своей нашумевшей книге о том, какое прозвище знаменитость получила, став членом королевской семьи. За спиной девушку во дворце, оказывается, называли «танцовщицей Гарри», к которой «прилагается багаж».

Скоби признался, что ему известно имя того, кто отозвался о герцогине Сассекской таким образом, но он пока не готов его рассекретить.

Напомним, что принцы Гарри и Уильям жестко поссорились, всплыли скандальные детали: замешана Меган Маркл.

Как писала Politeka, у Елизаветы II жестко отомстили Меган Маркл: "В ее день рождения...", скандальные детали.

Также Politeka сообщала, что Меган Маркл воспользовалась Гарри, в Британии всплыла скандальная правда.