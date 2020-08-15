Учасниця талант-шоу "Фабрика Зірок-3" Тетяна Воржева, яку називають українською Анджеліною Джолі, порадувала шанувальників новим знімком

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 31-річна красуня опублікувала кадр, зроблений на трасі Одеса-Київ, передає Politeka.net.

Дівчина позує на тлі круглого тюка соломи, демонструючи обличчя без макіяжу. Відзначимо, що виглядає Тетяна свіжо і природно, а відсутність косметики ще більше підкреслює розкішну натуральну красу Воржевої.

На ній також можна помітити чорну майку з глибоким декольте.

У підписі до фотографії співачка поділилася віршем про те, якою насправді є слов'янська дівчина. У римованих рядках мова йде про загадковість і таємничість слов'янки, а також можна побачити прихований натяк на те, хто здатний підкорити серце волелюбної красуні.

"Приз отримає, хто її впізнає, Між справ, посміхаємося, На поцілунок гарячий налаштовуємося, Збираємося», – йдеться у вірші.

Мало кому відомо, що в дитинстві Тетяна мріяла стати не тільки співачкою чи актрисою, але також не проти була спробувати себе в ролі письменниці і навіть президента. Після школи вона вступила до КНУ імені Тараса Шевченка на філософський факультет, щоб отримати спеціальність "Політологія".

В інтерв'ю дівчина не раз зізнавалася, що чоловік її мрії повинен бути з яскраво вираженим чоловічим началом, добрими очима, гарячим серцем і ніжними руками.

Воржева любить красиво одягатися, тому на вбрання витрачає чималі суми.

Дівчина, яку порівнюють з легендарною голлівудською актрисою Анджеліною Джолі, не дуже в захваті від таких аналогій, хоча і не приховує, що порівняння з однією з найкрасивіших жінок світу безумовно їй лестить.

Раніше ми писали, що Тетяна порадувала фанатів фотографією, на якій вона постала в чорному ліфчику і довгих брюках-кльош.

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