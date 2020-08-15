Участница талант-шоу «Фабрика звезд-3» Татьяна Воржева, которую называют украинской Анджелиной Джоли, порадовала поклонников новым снимком

На своей странице в социальной сети Инстаграм 31-летняя красотка опубликовала кадр, сделанный на трассе Одесса-Киев, передает Politeka.net.

Девушка позирует на фоне круглого тюка соломы, демонстрируя лицо без макияжа. Отметим, что выглядит Татьяна свежо и естественно, а отсутствие косметики еще больше подчеркивает роскошную природную красоту Воржевой.

На ней также можно заметить черную майку с глубоким декольте.

В подписи к фотографии певица поделилась стихом о том, какой на самом деле является славянская девушка. В рифмованных строках речь идет о загадочности и таинственности славянки, а также можно увидеть скрытый намек на то, кто способен покорить сердце свободолюбивой красавицы.

«Приз получит, кто ее узнает, Между дел, улыбаемся, На поцелуй горячий настраиваемся, Собираемся», – говорится в стихотворении.

Мало кому известно, что в детстве Татьяна мечтала стать не только певицей или актрисой, но также не против была попробовать себя в роли писательницы и даже президента. После школы она поступила в КНУ имени Тараса Шевченко на философский факультет, чтобы получить специальность «Политология».

В интервью девушка не раз признавалась, что мужчина ее мечты должен быть с ярко выраженным мужским началом, добрыми глазами, горячим сердцем и нежными руками.

Воржева любит красиво одеваться, потому на наряды тратит приличные суммы.

Девушка, которую сравнивают с легендарной голливудской актрисой Анджелиной Джоли, не очень в восторге от таких аналогий, хотя и не скрывает, что сравнение с одной из самых красивых женщин мира безусловно ей льстит.

Ранее мы писали, что Татьяна порадовала фанатов фотографией, на которой она предстала в черном лифчике и длинных брюках-клеш.

Напомним, что украинская Джоли задрала платье до неприличия и застыла в пикантной позе: «Красотища!».

Как сообщала Politeka, украинская Джоли раздвинула ноги и показала горячие движения на природе: видео завораживает.

Также Politeka писала, что украинская Джоли в блестящем топе без белья выставила напоказ идеальное тело: "Это лето, мальчик".