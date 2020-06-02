Участница талант-шоу «Фабрика звезд-3» Татьяна Воржева, которую называют украинской Анджелиной Джоли, поразила выходкой в первый день лета

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Привет лето ♥️🌞💫 Всех с первым днём этой прекрасной поры», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Воржева позирует в платье, которое решила элегантно задрать. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Красотища ты, Татьяна», «жжете!», «бомба!», «красотулька», - пишут они.

Как сообщалось ранее, участница талант-шоу «Фабрика звезд-3» Таня Воржева ошеломила поклонников чувственным исполнением песни американской звезды Билли Айлиш Bad Guy.

На своей страничке в Instagram красотка опубликовала видео, на котором поет знаменитую песню американки под аккомпанемент гитары.

На черно-белой записи Татьяна, которую из-за сходства с голливудской знаменитостью называют «украинской Анджелиной Джоли», предстала перед подписчикам, оголив одно плечо и едва не засветив грудь.

Напомним, украинская Джоли оголила пышный бюст ради пикантных фото: «неземная красота».

Как сообщала Politeka, одинокая Джоли пошла на крайность после развода с Питтом.