Участница талант-шоу «Фабрика звезд-3» Татьяна Воржева, которую называют украинской Анджелиной Джоли, поразила выходкой в первый день лета
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Привет лето ♥️🌞💫 Всех с первым днём этой прекрасной поры», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Воржева позирует в платье, которое решила элегантно задрать. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.
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«Красотища ты, Татьяна», «жжете!», «бомба!», «красотулька», - пишут они.
Как сообщалось ранее, участница талант-шоу «Фабрика звезд-3» Таня Воржева ошеломила поклонников чувственным исполнением песни американской звезды Билли Айлиш Bad Guy.
На своей страничке в Instagram красотка опубликовала видео, на котором поет знаменитую песню американки под аккомпанемент гитары.
На черно-белой записи Татьяна, которую из-за сходства с голливудской знаменитостью называют «украинской Анджелиной Джоли», предстала перед подписчикам, оголив одно плечо и едва не засветив грудь.
Напомним, украинская Джоли оголила пышный бюст ради пикантных фото: «неземная красота».
Как сообщала Politeka, одинокая Джоли пошла на крайность после развода с Питтом.
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