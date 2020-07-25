Участница «Фабрики звезд-3» Татьяна Воржева, которую называют украинской копией Анджелины Джоли, показала жаркие танцы на свежем воздухе

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала новую видеозапись на своей странице в социальной сети "Инстаграм" (чтобы посмотреть, скрольте до конца).

В ролике Татьяна Воржева устроила зажигательные пляски на природе и показала свою дикую натуру. Она станцевала для поклонников в коротком обтягивающем топе, открывшем живот, и спортивных штанах.

Красотка выставила кадр так, чтобы на заднем плане было солнце, поэтому большую часть времени виден только ее силуэт. Певица показала несколько движений бедрами и другими выдающимися частями тела, а напоследок подошла к камере и продолжила танцевать, раздвинув ноги.

"Утренняя размиНочка", - подписала ролик Татьяна Воржева.

Певица любит бывать на природе и нередко хвастается снимками из зеленых мест. Так на одном из недавних фото она разлеглась на траве понежится в лучах солнца, надев блестящий изумрудний топик без бретелек, который подчеркнул ее изящную фигуру. Татьяна слегка наклонила голову, продемонстрировав во всей красе длинную шею и аккуратный профиль, как у Анджелины Джоли.

Напомним, украинская Джоли пикантно оголилась на камеру и перепела Билли Айлиш: "Чуть не расплакалась".

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