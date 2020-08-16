Відома російська телеведуча Ольга Бузова похвалилася цікавим образом і розповіла про виступ
На фото красуня позувала в золотому і частково срібному блискучому боді. Образ Бузова доповнила колготами з сіточки, а волосся зібрала у високий хвіст. Ольга позувала перед фіранками і демонструвала свій яскравий макіяж. Фото вийшло дуже ефектним і видно, що телеведуча готується до виходу на сцену. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Виходжу до вас, Мої люди. Навіть не віриться, що наша зустріч зараз відбудеться. Дуже нервую... кожен раз, як в перший... будьте зі мною кожну секунду", - написала Бузова.
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Фанати, включаючи Еріку Герцег, поставили понад 200 тисяч лайків і написали коментарі:
"Рознеси там", "ця ніч буде спекотна"," яка богиня", " як круто, коли робота надихає. У мене теж так", "Все Буде Добре", " повернеш хвіст?", "Підписуйтесь"," Оля, виглядаєш дуже класно","прям типу Джей Ло".
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У себе в Instagram артистка розповіла, що знялася для обкладинки модного журналу. Але обкладинка виявилася не простою, а у вигляді ролика. Співачку нарядили в чорну класичну сукню і зробили модну укладку. Вона позувала на камеру, сміялася і була щаслива.
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