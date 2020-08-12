Российская телеведущая и певица Ольга Бузова сверкнула идеальной фигуркой в купальнике

Как передает Politeka.net, свежее фото и видео красотка опубликовала у себя в Инстаграм. Девушка рассказала поклонникам, что это последний день ее отпуска, поэтому ей уже нужно собирать вещи. Бузова чуть не расплакалась, рассказывая, что ей всегда безумно грустно, когда приходится уезжать домой.

«Почему всё самое прекрасное время, так быстро заканчивается. Наша поездка пролетела, как один миг, на одном дыхании. Очень грустно, не хочу уезжать. Но пора... Москва ждёт, у меня очень много дел, поэтому ещё пару часов погрущу, и лечу в Москву с боевым настроением», - сообщила Бузова.

Всего за 15 минут ее пост собрал более 45 тысяч лайков. На фото Ольга стояла в мини-бикини. Она выгнулась, показав, как соблазняет своего парня Даву. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Я рада, что вы хорошо отдохнули», «Горячая», «Богиня поражаюсь твоей красотой», «Не грусти королева, будь счастлива и всех тебе благ Ольчик!», «Олечка научись отдыхать! Жизнь не вечна!», «Фигура отпад», «А где же слова благодарности Даве?», «Оля скажи как ты похудела..твоя талия прям безумно нравится», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова позировала на яхте в белом купальнике, который подчеркнул все изгибы красотки.

Напомним, что бесстыжая Бузова скинула одежду и прильнула к красавцу, Лолита не выдержала: «Он бабник».

Как сообщала Politeka, Бузова в красном лифчике озадачила кадром рядом с лошадью: "Вот почему Димас разлюбил".

Также Politeka писала, что Бузова огорошила видом в одном лифчике посреди улицы, пикантное фото: "Что с животом?".