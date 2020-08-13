Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова подразнила поклонников аппетитными прелестями в роскошных купальниках

Как передает Politeka.net, в Инстаграм звезды за лето собралось масса кадров в роскошных бикини и миниатюрных купальниках. Стоит отметить, что в последнее время артистка следит за своей фигурой. Она очень похудела, поэтому все купальники на ней смотрятся превосходно. Особенное восхищение вызывает плоский животик певицы и ее подкачанные ягодицы.

Как известно, недавно Ольга Бузова со своим парнем Давой отдыхала в Сочи. С собой красотка взяла сразу несколько купальников, в которых с удовольствием позировала.

«Когда за все лето было мало фото в купальниках. Девочки мои, будем купальники считать?», - подписала снимок артистка.

Стоит отметить, что Бузова преимущественно выбирает простые купальники, без пуш-апа и других украшений. Певица не стесняется того, что у нее небольшая грудь. Хоть иногда в комментариях артистке и пишут негативные комментарии по этому поводу.

Добавим, что до поездки на море Бузова позировала в купальнике прямо у себя на крыше.

«Даёшь фото в купальниках. Лето жеж», - написала красотка, намекнув, что отсутствие отпуска – не помеха для фотографий в бикини.

Напомним, что знойная Бузова засмущала раскованной позой в тесном купальнике: "Богине все к лицу".

А еще Politeka сообщала, что худющая Бузова посветила упругостями в мини-бикини, показав, как соблазняет Даву: «Жизнь не вечна».

Также Politeka писала, что Бузова в красном лифчике озадачила кадром рядом с лошадью: "Вот почему Димас разлюбил".