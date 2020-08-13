Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова подразнила поклонников аппетитными прелестями в роскошных купальниках
Как передает Politeka.net, в Инстаграм звезды за лето собралось масса кадров в роскошных бикини и миниатюрных купальниках. Стоит отметить, что в последнее время артистка следит за своей фигурой. Она очень похудела, поэтому все купальники на ней смотрятся превосходно. Особенное восхищение вызывает плоский животик певицы и ее подкачанные ягодицы.
Как известно, недавно Ольга Бузова со своим парнем Давой отдыхала в Сочи. С собой красотка взяла сразу несколько купальников, в которых с удовольствием позировала.
Королеву поставили на место после неприличных утех с 18-летним, Тарзан не потерпит: "Перегнула...."
"Сваты" понесли большую потерю, Женька осиротела: что случилось с главной героиней
Бузова огорошила видом в одном лифчике посреди улицы, пикантное фото: "Что с животом?"
Рудницкая попала в неприятность после прощания с сыном Виктора Павлика: "прямо за рулем..."
«Когда за все лето было мало фото в купальниках. Девочки мои, будем купальники считать?», - подписала снимок артистка.
Стоит отметить, что Бузова преимущественно выбирает простые купальники, без пуш-апа и других украшений. Певица не стесняется того, что у нее небольшая грудь. Хоть иногда в комментариях артистке и пишут негативные комментарии по этому поводу.
Добавим, что до поездки на море Бузова позировала в купальнике прямо у себя на крыше.
«Даёшь фото в купальниках. Лето жеж», - написала красотка, намекнув, что отсутствие отпуска – не помеха для фотографий в бикини.
Напомним, что знойная Бузова засмущала раскованной позой в тесном купальнике: "Богине все к лицу".
А еще Politeka сообщала, что худющая Бузова посветила упругостями в мини-бикини, показав, как соблазняет Даву: «Жизнь не вечна».
Также Politeka писала, что Бузова в красном лифчике озадачила кадром рядом с лошадью: "Вот почему Димас разлюбил".