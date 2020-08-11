Известная российская телеведущая Ольга Бузова похвасталась необычным кадром с лошадью и попала под волну критики в сети

Каждое фото Оли серьезно обсуждается в сети, поддается критике и высмеиванию. После того, как девушка стала певицей и постоянног гастролирует со своими композициями, чаще всего в Инстаграме звезды под ее фотокадрами появляются неоднозначные замечания. При этом видео и снимки из отдыха не исключение.

В этот раз на странице Бузовой был опубликован кадр, на котором довольная оля позировала рядом с лошадью. Оставшись в одном красном спортивном лифчике и коротких шортах, девушка прислонилась к животному, нагнувшись вперед к объективу.

«Говорят, что если влюбишься в кареглазую, то никогда не сможешь разлюбить… 🙃☺️👀 . Кто у меня тут с карими глазками? Отмечайтесь смайликами 👁👁👁№, - написала Оля под постом.

Вот что отвечают фанаты:

«Оля как всегда…» «Олечка , я сделала разбор твоей матрицы судьбы на своей странице» «Красавица♥️♥️будь счастлива», «У кого голубые глаза?😍🙈,» «а я зеленоглазая,меня разлюбят что ли?», «Игра называется: «Найди животное»😁», «Почему Димас разлюбил ?», «одно лицо», «@kate_nikonova_ ахахахах только хотела это написать👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼🤣🤣🤣 сто процентов», «@kate_nikonova_ У лошади выражение лица намного умнее 😂».

Отметим, несмотря на то, что Ольгу часто критикуют в сети из-за ее неумения петь, девушку это не останавливает, она старается, устраивакет концерты и снимает новые клипы. Чтобы подогревать интерес к себе, Бузова также снимается в различных фотосессиях. В этот раз девушка поделилась кадрами в социальной сети Инстаграм, поразив видом.

Дело в том, что Бузова снялась для нового выпуска мужского журнала Playboy. Отметим, ранее она презентовала четвертую обложку для мужского журнала. А ранее лицом выпуска в 2006, 2010 и 2018 годах. Впервые она снялась для журнала вместе с другими участницами «Дома-2» Аленой Водонаевой и Викторией Карасевой.

На специальном ролике, Ольга позировала в разных образах, но образ без одежды и на шезлонге, где она прикрывается лишь шляпой, впечатлил пользователей Инстаграм больше всего:

«спасибо тебе за такой позитиффф💥💥❤️, «Если коротко, то я абсолютно согласна 👍🏼😂🔥🔥🔥💣💣💣», «Шикарная ❤️», «У Давида самая лучшая девушка😻🤤🥵🥵», «Великолепная Ольга 😍😍😍», «Видео просто 😍😍😍И мой любимый трек - кадры не для детей! ❤️», «Было бы что показывать», «Рекламная съёмка для борделя», «Вся манера поведения и слова стали как под копирку Ивлеевой», «Ольга, что ты творишь🌸🥰🥰🤤🤤🤤🤤».

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