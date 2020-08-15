Популярна українська співачка Настя Каменських показала, як проводить час разом з новонародженими малюками

Близько тижня тому в молодій родині Каменських і Потапа з'явилися милі малюки. Довгоочікуване поповнення відбулося, коли всі вже давно цього чекали. Сам Потап зазначав, що хвилювався за Настю, так як у відповідальний момент вона могла залишитися одна вдома.

Улюблениця сім'ї Мімі народила цуценят якраз тоді, коли чоловік повернувся. У той же день співачка запостила дуже миле і домашнє відео, на якому зображені кілька міні-копій Мімі і щаслива Настя, що тискає малюків.

Цього разу на сімейних фото з дітками Мімі Настя помилувалася на камеру і забавно покорчила пики.

"Unconditional love 🤍 Нехай ваші вихідні будуть такими ж солодкими, як це фото ️ ️ 😘 #puppylove #bichonfrise #saturdayvibes", - написала Настя.

Ось як реагують шанувальники:

"Оуууу мило ❤️", " Вау😍 🔥 🔥 🔥",» які вони Мімімішні ❤ " красотуля в рожевому🙌 💟 💟 💟", " дитина ще не планує?", "Дуже натурально) Настя як завжди топ", " I love you 💞❤️", "Насть красотка", " ❤️це нестерпно солодко! Too cute 😂», «Утютю який маленький», «І я хочу такого милого песика для свого сина, Настюша подаруй нам одного пожалуста)🤗🙏🙏🙏💘».

Також Каменських зізналася, що з будинком у неї завжди приємні асоціації. При цьому співачка не забула згадати свою улюбленицю-болонку Мімі, у якої днями з'явилися цуценята. Настя розповіла, що їй дуже подобається повертатися в будинок, де її чекають ці малюки.

"Тут найприємніші пробудження, смачні сніданки і найрідніші люди (а зараз ще й Мімі з її маленькими Мімусиками) вдома навіть атмосфера особлива, тому що створена саме мною і близькими. Як приємно кожен раз повертатися в цей свій маленький світ і прокидатися в ньому", - написала зірка.

Вона також поділилася своїм фото в простому домашньому образі з піжами з короткими шортиками. При цьому співачка на фото позує зовсім без косметики.

Нагадавши, щаслива Настя Каменських в дірявій сукні не встояла перед спокусою: "вагітна!".

Як повідомляла Politeka, волога Каменських влаштувала зухвалі ігри в леопардовому бікіні: "дитячий сад".

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