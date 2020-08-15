Популярная украинская певица Настя Каменских показала, как проводит время вместе с новорожденными малышами

Около недели назад в молодой семье Каменских и Потапа появились милые малыши. Долгожданное пополнение произошло, когда все уже давно этого ждали. Сам Потап отмечал, что волновался за Настю, так как в отвественный момент она могла остаться одна дома.

Любимица семьи Мими родила щенят как раз тогда, когда мужчина вернулся. В тот же день певица запостила очень милое и домашнее видео, на котором изображены несколько мини-копий Мими и счастливая Настя, тискающая малышей.

В этот раз на семейных фото с детками Мими Настя помиловалась на камеру и забавно покорчила рожицы.

«Unconditional love 🤍 Пусть ваши выходные будут такими же сладкими, как это фото ☺️😘 #puppylove #bichonfrise #saturdayvibes», - написала Настя.

Вот как реагируют поклонники:

«Оуууу мило ❤️», «Вау😍🔥🔥🔥», «Які вони мімімішні❤» Красотуля в розовом🙌💟💟💟», «Діток ще не плануєте?», «Очень натурально) Настя как всегда топ», «I love you 💞❤️», «Насть красотка», «❤️Это невыносимо сладко! Too cute 😂», «Утютю який маленький», «І я хочу такого милого песика для свого сина, Настюша подаруй нам одного пожалуста)🤗🙏🙏🙏💘».

Также Каменских призналась, что с домом у нее всегда приятные ассоциации. При этом певица не забыла упомянуть свою любимицу – болонку Мими, у которой на днях появились щенки. Настя рассказала, что ей очень нравится возвращаться в дом, где ее ждут эти малыши.

«Здесь самые приятные пробуждения, вкусные завтраки и самые родные люди (а сейчас еще и Мими с ее маленькими Мимусиками) Дома даже атмосфера особенная, потому что создана именно мною и близкими. Как приятно каждый раз возвращаться в этот свой маленький мир и просыпаться в нем», - написала звезда.

Она также поделилась своим фото в простом домашнем образе из пижамы с короткими шортиками. При этом певица на фото позирует совсем без косметики.

Напомним, счастливая Настя Каменских в дырявом платье не устояла перед соблазном: "Беременна!".

Как сообщала Politeka, влажная Каменских устроила дерзкие игры в леопардовом бикини: "Детский сад".

Также Politeka писала, что Каменских без лифчика удивила образом в черном платье: "Что-то постарела совсем".