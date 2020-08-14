Німецько-турецька актриса Мер'єм Узерлі з серіалу "Величне століття" вразила розкішними краєвидами в мереживному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на першій фотографії Узерлі позує сидячи на тлі озера в мереживній напівпрозорій сукні, елегантно поправляючи зачіску. Ноги красуня вирішила схрестити.

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📸 @gabo_photos

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А на іншій фотографії Узерлі позує все в тій же сукні, яку вирішила ефектно приспустити. Через це в кадр потрапили розкішні форми знаменитості.

«Шалено шикарна», «ти прекрасніше всіх», «обожнюю тебе», «супер образ», «ти неймовірна», «обожнюю», «ти красива, як завжди», «Мер'єм, ти просто незрівнянна😍 з любов'ю», «супер», - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, актриса Мер'єм Узерлі, яка зіграла головну роль в популярному серіалі «Величне століття», підкорила ідеальною зовнішністю.

Зірка регулярно викладає в Instagram фото, хвалячись своєю ідеальною зовнішністю. Так, на одних з останніх фото красуня продемонструвала шикарну фігуру в напівпрозорому одязі. 

Знаменитість позувала біля штор, трохи відсунувши їх руками. Мер'єм обтягнула груди тканиною в горошок. Бюст ідеально сидів в такому одязі незвичайного крою. Здавалося, що вона без білизни. 

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