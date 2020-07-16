Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, звезда сериала «Великолепный век», взбудоражила снимками с родителями

Так, в этот раз звезда удивила трогательными семейными фото с родителями, которых показывает крайне редко. Как оказалось, родители знаменитости из разных стран. Отец девушки Хуссейн Узерли родом из Турции, а дедушка Мерьем часто ездил в Германию на заработки. Однажды уехал и сам Хуссейн, однако в Турцию уже не вернулся. Оставшись в Германии, мужчина встретил свою любовь на учебе.

Познакомились они благодаря младшему брату Хуссейна. Урсула Узерли, по словам самой Мерьем, очень сильная и волевая женщина, которая построила карьеру и воспитывает 4 детей: двоих сыновей от первого брака и двух дочерей от Хуссейна.

Также рыжеволосая звезда недавно рассказала, что ее родители вместе живут уже сорок лет, любят друг друга и продолжают ее удивлять. Отметим, родители звезды очень поддерживали актрису во всех ее ролях и морально всегда были с ней, как только девушка стала ведущей актрисой «Великолепного века».

До этого эпатажная и знаменитая актриса покорила образом во время летней фотосессии на природе. Как известно, звезда является любительницей домашнего отдыха и часто делится фото, сделанными в домашней обстановке. В этот раз Мерьем удалось поразить новой выходкой.

Стройная звезда показала, как катается на лошади в скромном наряде - платье-миди с аккуратным принтом в мелкий цветок. При этом свои рыжие локоны артистка заплела в аккуратный пучок и радостно улыбалась во время того, как ее фотографировали.

Похоже, звезда очень понравилась конная прогулка - на последнем фото Мерьем трогательно обняла животное, склонив к тому голову.

«Я в любви», «Графики с Турцией, следите пожалуйста смотрите на количество коронавирусов, почему вы гуляете», «💋💋💖💖 просто супер мечта» «Идеальная девушка» , «Prima mein liebe❤️», «Ух ты удивительное фото», «Так красиво ❤️», «Cool😍», «Люблю тебя», написали восхищенные фанаты.