Популярная актриса Мерьем Узерзли, которая сыграла Хюррем в сериале «Великолепный век», похвасталась нереальной красотой в новой нежной фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Какое большое удовольствие, работать с одним из лучших немецких фотографов. Спасибо за прекрасное время, которые мы разделили вчера», — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Мерьем позирует в одном платье без белья, элегантно задрав руки и собрав волосы в пучок. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Чистая красота», «обожаю тебя!», «вау, невероятно», «ты сумасшедшая и красивая! Бомба», «идеальный вид», «пожар! Бомба», — пишут они.

Как сообщалось ранее, немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, прославившаяся сериалом "Великолепный век", порадовала поклонников своей красотой.

36-летняя актриса не перестает удивлять фанатов своей прекрасной и неувядающей внешностью, а на этот раз она показала свою удивительную красоту дома. Мерьем Узерли сделала селфи, запечатлев свое лицо крупным планом.

Для снимка звезда популярного сериала выбрала легкое платье нежно-розового цвета с цветочным узором. Образ актрисы дополнил большой букет цветов, который можно заметить на заднем плане - на их фоне Узерли выглядит еще более цветущей и прекрасной. Складывается впечатление, что из-за Мерьем меркнет все вокруг.

Напомним, звезда "Великолепного века" решилась на кардинальные перемены, смелый образ.

А еще Politeka сообщала, что в сети показали прототип легендарного военачальника из сериала "Великолепный век".