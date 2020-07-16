Актриса Мерьем Узерли из легендарного сериала «Великолепный век» озадачила положением в новой фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на фотографиях Узерли позирует в новом романтическом образе, демонстрируя идеальное лицо без макияжа. На одном из снимков она на что-то опирается рукой, из-за чего кажется, что у знаменитости округлившийся животик. Это не прошло незамеченным мимо ее поклонников.

При этом сами кадры Узерли никак не прокомментировала.

«Ты в положении?», «Мерьем, ты беременна?», «шикарная», «что не так с твоими губами», «я влюбился в твои глаза», «как сладко ты выглядишь», «богиня», — пишут они.

До этого сообщалось, что актриса Мерьем Узерли из сериала «Великолепный век» похвасталась идеальной красотой, показав лицо вблизи

Так, 36-летняя актриса решила показаться перед поклонниками с элегантной стрижкой и платье, демонстрируя вблизи идеальное лицо. Дополняли образ кумира красивые серьги и макияж.

А на другом снимке Узерли красиво заглядывает в кадр, выставив напоказ идеальные черты лица. Фотографии она никак не подписала, хотя это не помешало ее поклонникам прийти в восторг.

Напомним, звезда "Великолепного века" решилась на кардинальные перемены, смелый образ.

А еще Politeka сообщала, что в сети показали прототип легендарного военачальника из сериала "Великолепный век".