Французька супермодель Тілан Блондо похвалилася розкішними вигинами під час відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, красуня, яка є володаркою титулу найкрасивішої дівчинки у світі, лежить на кушетці під час відпочинку. Крихітне бікіні ефектно підкреслює її розкішні форми, доповнити які вона вирішила ланцюжком.

«Виглядаєш, як ангел», «магічний вигляд», «така гарненька і красива», «чарівна краса», «вау, «яка гаряча дівчинка», «така мила», «мрійлива», «саме такий я уявляв тебе у своїх снах», «до чого ж хороша», «цікаво, а хто фоткав?», «видно, що ти втомилася від усього цього», - пишуть її шанувальники.

Звернемо увагу, що сама знаменитість кадри ніяк не підписала.

До цього ми розповідали, що модель Тілан Блондо, яку називають найкрасивішою дівчинкою у світі, блиснула ідеальними формами в купальнику

Красуня розляглася в блакитному купальнику на дивані, демонструючи апетитні вигини на камеру. На тлі видніється ідеальна Зелена гора і басейн. Фотографію Блондо ніяк не підписала, проте попри це, шанувальники знаменитості прийшли в захват.

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