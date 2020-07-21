Вот это да!

Известная французская модель Тилан Блондо удивила преображением в стильном повседневном образе

Знаменитая красотка, прославившаяся на весь мир еще в детстве как самая красивая девочка в мире, опубликовала новое фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Тилан позирует на фоне стены в непринужденной позе. Она одета в длинную рубашку в клетку и короткие темные шорты, которые едва удается под ней различить. Образ модели дополняют белые кроссовки и очки. При этом пикантной изюминки кадру добавляет тот факт, что рубашка Блондо расстегнута почти на все пуговицы, однако под ней ничего из одежды нет.

Красотка выглядит очень комфортно в этом простом повседневном образе, не похожем на многие гламурные луки моделей.

До этого мы писали, что Тилан похвасталась архивным снимком с мамой.

Так, на фотографии знаменитость еще маленькая и позирует вместе с мамой на отдыхе у моря.

«С днём рождения, мама, я люблю тебя», - подписала серию фото девушка.

За час фото собрали почти 50 тысяч лайков. В комментариях девушке и ее маме оставили множество комплиментов.

«Превосходная», «Твоя мама тоже прекрасна», «Малышка твоя мамочка», «Вау невероятно», «Желаю вам здоровых дней», «Ууу какие красивые фото», «Лучшая мама и дочь. Крутой дуэт», «Мило», - пишут пользователи сети.

Напомним, самая красивая девочка в мире взбудоражила дерзкими выходками на камеру: «Выросла сердцеедка».

Как сообщала Politeka, самая красивая девочка в мире похвасталась интимным фото с бойфрендом прямо на полу.

Также Politeka писала, что самая красивая девочка в мире поразила идеальной внешностью вблизи: «Это просто безумие!».