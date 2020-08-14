Французская супермодель Тилан Блондо похвасталась роскошными изгибами во время отдыха
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, красотка, которая является обладательницей титула самой красивой девочки в мире, лежит на кушетке во время отдыха. Крохотное бикини эффектно подчеркивает ее роскошные формы, дополнить которые она решила цепочкой.
«Выглядишь, как ангел», «магический вид», «такая хорошенькая и красивая», «очаровательная красота», «вау, какая горячая малышка», «такая милая», «мечтательная», «именно такой я представлял тебя в своих снах», «до чего же хороша», «интересно, а кто фоткал?», «видно, что ты устала от всего этого», - пишут ее поклонники.
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Обратим внимание, что сама знаменитость кадры никак не подписала.
До этого мы рассказывали, что модель Тилан Блондо, которую называют самой красивой девочкой в мире, сверкнула идеальными формами в купальнике
Красотка разлеглась в голубом купальнике на диване, демонстрируя аппетитные изгибы на камеру. На фоне виднеется идеальная зеленая гора и бассейн. Фотографию Блондо никак не подписала, однако несмотря на это, поклонники знаменитости пришли в восторг.
Напомним, что самая красивая девочка в мире поразила дерзким образом в рубашке
Как сообщала Politeka, Тилан Блондо забыла про стыд, сверкнув на камеру непристойным декольте.
Также Politeka писала, что Тилан Блондо сверкнула безупречным телом в крохотных шортах, горячие кадры