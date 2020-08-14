Французская супермодель Тилан Блондо похвасталась роскошными изгибами во время отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, красотка, которая является обладательницей титула самой красивой девочки в мире, лежит на кушетке во время отдыха. Крохотное бикини эффектно подчеркивает ее роскошные формы, дополнить которые она решила цепочкой.

«Выглядишь, как ангел», «магический вид», «такая хорошенькая и красивая», «очаровательная красота», «вау, какая горячая малышка», «такая милая», «мечтательная», «именно такой я представлял тебя в своих снах», «до чего же хороша», «интересно, а кто фоткал?», «видно, что ты устала от всего этого», - пишут ее поклонники.

Обратим внимание, что сама знаменитость кадры никак не подписала.

До этого мы рассказывали, что модель Тилан Блондо, которую называют самой красивой девочкой в мире, сверкнула идеальными формами в купальнике

Красотка разлеглась в голубом купальнике на диване, демонстрируя аппетитные изгибы на камеру. На фоне виднеется идеальная зеленая гора и бассейн. Фотографию Блондо никак не подписала, однако несмотря на это, поклонники знаменитости пришли в восторг.

Напомним, что самая красивая девочка в мире поразила дерзким образом в рубашке

Как сообщала Politeka, Тилан Блондо забыла про стыд, сверкнув на камеру непристойным декольте.

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