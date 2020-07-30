Французская модель Тилан Блондо, которую называют самой красивой девочкой в мире, сверкнула идеальными формами в купальнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Красотка разлеглась в голубом купальнике на диване, демонстрируя аппетитные изгибы на камеру. На фоне виднеется идеальная зеленая гора и бассейн. Фотографию Блондо никак не подписала, однако несмотря на это, поклонники знаменитости пришли в восторг.
«Фурия», «Чудесный вид», «фантастика», «божественные формы», «магический снимок. Нельзя налюбоваться», «чудо женщина», «бамбина», «очень мило. Крутая», «роскошная крошка», — пишут они.
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Ранее мы рассказывали о том, что девушка поделилась забавными домашними фото с мокрой головой.
До этого мы рассказывали, что Тилан Блондо показалась на камеру с мокрой головой.
Знаменитость поделилась серией снимков, где позирует на камеру без белья с мокрой головой. Вероятно, фотографии были сделаны сразу после того, как девушка вышли из душа. Вероятно, красотке стало скучно на карантине, и она решила немного пошалить перед камерой.
На фотографиях Блондо корчит забавные рожицы и всячески пытается развеселить подписчиков.
Напомним, что самая красивая девочка в мире поразила дерзким образом в рубашке
Как сообщала Politeka, Тилан Блондо забыла про стыд, сверкнув на камеру непристойным декольте.
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