Красотка показала все, что может

Французская модель Тилан Блондо, которую называют самой красивой девочкой в мире, сверкнула идеальными формами в купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Красотка разлеглась в голубом купальнике на диване, демонстрируя аппетитные изгибы на камеру. На фоне виднеется идеальная зеленая гора и бассейн. Фотографию Блондо никак не подписала, однако несмотря на это, поклонники знаменитости пришли в восторг.

«Фурия», «Чудесный вид», «фантастика», «божественные формы», «магический снимок. Нельзя налюбоваться», «чудо женщина», «бамбина», «очень мило. Крутая», «роскошная крошка», — пишут они.

Ранее мы рассказывали о том, что девушка поделилась забавными домашними фото с мокрой головой.

До этого мы рассказывали, что Тилан Блондо показалась на камеру с мокрой головой.

Знаменитость поделилась серией снимков, где позирует на камеру без белья с мокрой головой. Вероятно, фотографии были сделаны сразу после того, как девушка вышли из душа. Вероятно, красотке стало скучно на карантине, и она решила немного пошалить перед камерой.

На фотографиях Блондо корчит забавные рожицы и всячески пытается развеселить подписчиков.

Напомним, что самая красивая девочка в мире поразила дерзким образом в рубашке

Как сообщала Politeka, Тилан Блондо забыла про стыд, сверкнув на камеру непристойным декольте.

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