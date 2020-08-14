Популярна українська актриса Тетяна Кравченко з серіалу "Свати" показалася після зміни іміджу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-акаунт в Instagram знаменитості.

«А ви теж любите Валюху ❤️", - йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії "Валюха" позує з коротко стрижкою, елегантними сережками і намистом.

«Я люблю Валюху в ролі Тетяни Кравченко, я люблю «сватів» і чекаю нові серії!)», «обожнюю!», «А як же не любити», «мій син вас любить йому 4 роки дивиться Свати не відриваючись а потім по двору всі дівки Валюха», «дуже люблю. Ви-просто принадність», «обожнюю! Взагалі я дуже сильно люблю Свати!»,- пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що відома актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху в серіалі "Свати", розповіла про свої муки. Заяву артистки опублікували на фан-сторінці в «Instagram».

"Каюсь, бували моменти, коли шкодувала, що пішла в актриси. Думала про себе: "потрібно було йти в медичний - зараз не мучилася б своєю незатребуваністю, а приносила користь людям!"Про ці роздуми згадала зовсім недавно, коли знімали останній сезон серіалу «Свати»», - розповіла артистка.

Нагадаємо, що Валюха з "Сватів" накинулася на Добронравова, актор не витримав: "ти що з котушок з'їхала?».

Як повідомляла Politeka, Тетяна Кравченко з квітами на голові ошелешила яскравим чином: "Ось це красуня!».

Також Politeka писала, що Тетяна Кравченко з короткою стрижкою здивувала змінами в зовнішності:»як молоді ми були".