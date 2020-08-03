Известная актриса Татьяна Кравченко, звезда "Сватов" поразила фанатов архивным снимком

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страницу посвященную творчеству знаменитости.

В Сети появился снимок молодой Кравченко с короткой стрижкой, лучезарной улыбкой и сияющими глазами.

Отметим, такой образ восхитил поклонников артистки.

«Вы всегда и в любом случае очень красивая», «Замечательный образ», «Татьяна Я ваша поклонница, мне нравится ваши роли», «Как молоды мы были», «Образ великолепный! Вы прекрасны!!! Это случайно не тот фильм, где Вы снимались с Абдуловым?», - пишут в комментариях.

Кадр действительно из фильма «Предчувствие любви» 1982 года, в котором Татьяна Кравченко снималась вместе с Александром Абдуловым.

Отметим, работа над фильмом имела роковое влияние на жизнь Кравченко.

В период совместной работы она влюбилась в Александра Абдулова. Ради него Кравченко бросила неверного мужа, и переехала жить в общежитие, ближе к месту жительства Абдулова. Она понимала, что не нужна актеру. А он видел ее чувства и пользовался этим, пока однажды не сказал, что не любит ее.

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