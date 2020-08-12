Известная актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху в сериале "Сваты", рассказала о своих мучениях

Заявление артистки опубликовали на фан-страничке в «Инстаграм».

Татьяна Кравченко рассказала, что иногда сомеваетсе в правильности выбора жизненного пути.

«Каюсь, бывали моменты, когда жалела, что пошла в актрисы. Думала про себя: «Нужно было идти в медицинский — сейчас не мучилась бы своей невостребованностью, а приносила пользу людям!» Про эти размышления вспомнила совсем недавно, когда снимали последний сезон сериала «Сваты»», - рассказала артистка.

Однако один случай придал ей уверенности. Если бы не коллега по сериалу Федор Добронравов, то не известно, к чему бы такие мысли артистки привели.

«…однажды Фёдор Добронравов приехал на площадку сериала «Сваты», светясь от счастья: «Нет, Танюх, неплохим мы все-таки делом занимаемся! Представляешь, сын моих знакомых, у которого лейкемия, взял с собой в израильскую клинику диски с записью наших «Сватов». Так тамошние доктора обалдели: как только мальчишка посмотрит несколько серий — у него показатели крови улучшаются!», - поделилась актриса.

В Сети Кравченко засыпали словами поддержки.

«Что вы, что вы, Татьяна, никогда не жалейте, мы вас любим», «Мы вас очень любим ваш сериал каждый год пересматриваем когда едем отдыхать на юг ( в машине) и вот сейчас мчимся с отдыха смотрим серию про бананчиков (хакеров бабушек и дедушек)😂», «Вы большая молодец, сериал "Сваты" это лучший сюжет что я видела. Знаю все серии и смотреть только в радость», «Сваты просто бомба пересмотрела уже раз десять и ещё буду смотреть спасибо всем кто принимал участие в съёмках этого сериала», - пишут поклонники Кравченко.

Напомним, что Валюха из «Сватов» набросилась на Добронравова, актер не выдержал: «Ты что с катушек съехала?».

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