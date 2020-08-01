Накануне выхода седьмого сезона популярного сериала "Сваты" поклонники активно делятся и обсуждают лучшие моменты из прошлых сезонов

Как передает Politeka.net, один из отрывков появился на фан-странице сериала в Инстаграм. На видео главные героини сериала Валюха и Ольга Николаевна пытаются разнять Ивана Будько и нового мужа Ольга Александра, которые сцепились и дрались в палатке.

Женщины бегут к месту происшествия, безуспешно пытаются разнять мужчин, после чего Валюха решается облить их водой. Иван вылезает из палатки и набрасывается на Валюху.

«Валюха ты чего? Ты с катушек съехала?», - заявляет главный герой, на что артистка отвечает: «Это я с катушек съехала, это ты с катушек съехал. Тебе уже под пятый десяток, а ты что творишь?».

«Помните этот момент?», - подписали видео поклонники.

За час видео посмотрели более 6 тысяч человек. В комментариях оставили массу положительных отзывов о сериале.

«Прелесть какая», «Молодцы», «Конечно помним», «Какой нежный, легкий сериал, смотришь, смеёшься, расслабляешься и забываешь про все. Спасибочки всем, кто создал этот сериал, а главное всем кто снялся в нем душой», - пишут пользователи сети.

Как известно, 7-й сезон сериала должен был выйти осенью 2020 года. Однако из-за карантина выход, скорее всего, отложат.

Напомним, что Валюха из «Сватов» резко осадила Добронравова: «Ой, да засохни».

А еще Politeka писала, что счастливая Валюха из «Сватов» поразила появлением с коллегой по сериалу: «Беременна?».

Также Politeka сообщала, что Валюху из "Сватов" внезапно решили уволить, Добронравов не сдержался: видео облетело сеть.