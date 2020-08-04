Известная актриса Татьяна Кравченко, звезда "Сватов" поразила фанатов ярком образом

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страницу посвященную творчеству знаменитости.

В Сети появился снимок Кравченко в образе из одного из спектаклей, в котором играет артистка. Изюминкой стала шляпа с цветаи и макияж с акцентом на губы.

«Вот это красотка!», - отреагировали в сети.

Также фанаты Татьяны Кравченко рассказали, за что они ее так любят.

«Безумно добрый человек!! Настоящая!!», «Искреная, народная и такая близкая!», «Татьяна Кравченко не может быть ни грубым , ни тяжёлым человеком... она лучшая!!!💓 . Фильмы с её участием хочется смотреть и смотреть», «За то что она женщина, которая шагает в ногу с временем❤», «Мне нравится доброта, её простота это как будто её жизнь, а не кино, её вот эти словечки " закройся ты уже" и вообще много других. Она человек души», «Вы даёте какой-то заряд бодрости и оптимизма. Спасибо Вам большое», «Гениальная классная актриса. Индивидуальная. Сейчас так много актрис и они как на подбор...нет изюминки...а Вы просто👍», - пишут в комментариях.

Напомним, счастливая Валюха из «Сватов» поразила появлением с коллегой по сериалу.

Также Politeka писала, что Валюху из "Сватов" внезапно решили уволить, Добронравов не сдержался.

Также Politeka сообщала, что харизматичная Валюха из "Сватов" покорила новым образом.