Популярна українська виконавиця Анна Сєдокова вбралася у відверте вбрання заради нової фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Доброго ранку! А у нас сьогодні день прекрасної і улюбленої роботи. У нас намічається прекрасна фотосесія", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Сєдокова позує на стільці, обтягнувши значні принади тісним вбранням. Красуня знімає себе з вигідного ракурсу, оскільки здається, що вони ось-ось «вистрибнуть». При цьому в цей момент виконавиці роблять укладку, а останній момент на кадрах з'являється її син Гектор.

Однак шанувальники Сєдокової не могли поцікавитися у кумира, що це за фотосесія, оскільки кадрами вона вирішила поділитися у себе в Сторіс.

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На фото Анна позувала в купальнику тілесного кольору. Красуня знімала себе на телефон, прикриваючи руку від сонця. Зірка продемонструвала пишні груди, які встигли стати чорними. Сєдокова лежала на чоловікові, швидше за все, своєму молодому коханцеві. Він був у рожевих шортах або трусах.

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