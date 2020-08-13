Известная певица Анна Седокова показала результат отдыха в Майами

На фото Анна позировала в купальнике телесного цвета. Красотка снимала себя на телефон, прикрываяясь рукой от солнца. Звезда продемонстрировала пышную грудь, которая успела стать черной. Седокова лежала на мужчине, скорее всего, своем молодом любовнике баскетболисте. Он был в розовых шортах или трусах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Где-то всегда лето", - написала Анна под фото.

"По моему, готова, ням-ням", "Нормально поджарилась на солнце", "Шикарная девушка", "Какие глаза", "Аня, ты так супер", "На его животе всегда лето", "Загорела хорошо аж соблазн девушка красотка", "Красивый купальник!!! И не только", "Анюта ты чудо! :)", "Как Вам удаётся держать себя в чёрном теле?", "Я живу в Каннах. Меня морем не удивить. А вот Москву я не видела с нового года. Вот бы туда", "Пластический хирург поработал".

Сообщалось, что знаменитая украинская исполнительница Анна Седокова решила похвастаться внушительными объемами в практически невидимом купальнике.

«Холодно и ты что, не пойдешь покупаться?» — говорит она.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках Седокова позирует лежа на спине у своего возлюбленного — Яниса Тиммы, демонстрируя при этом роскошные изгибы в купальнике телесного цвета.

Напомним, Седокова показала всем бюст, пока ее жених отвернулся

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