Ніщо людське не чуже знаменитостям, коли мова йде про відпочинок. Ми зібрали ТОП-6 зіркових розваг в лазні

Так, виявляється, гарненько попітніти з міцним віником в руці, а потім пірнути в чан любить не тільки скандально відома балерина Анастасія Волочкова. До неї в цих утіхах приєдналися співачка Анна Семенович, телеведуча Анфіса Чехова, зірка проекту "Дом-2" Ольга Бузова, артистка Наташа Корольова і навіть співак Сергій Лазарєв.

Як передає Politeka.net, безумовно найзавзятішою прихильницею лазні є Анастасія Волочкова. Раз у раз в її Instagram з'являються пікантні кадри. Справа в тому, що балерина любить показувати не просто віник, але ще і себе голу, прикриту тим же віником, в тому числі під час виконання шпагату.

Інша зірка Анна Семенович нещодавно "на весь" Instagram махала віником, розповідаючи про всі достоїнства лазні.

"Коли знімаєш #удачнийчарт_аннисеменович🏡 🎤 в жаркій лазні, в повному параді 😅 😂 в хід йдуть будь-які віники 😉 трохи позитивної енергії вам в стрічку😘", - підписала співачка соковиті кадри.

"Аня в лазні!🤣", "Баба ягідка знову", "Банька, любиш баньку?", "Класні у тебе подушки безпеки", "ти супер", "і мені жарко стало щас", "піду випущу пар", "попарити б вас дубовим віником...) ",- відреагували користувачі.

Спробувати релакснути в лазні недавно зважилася і Анфіса Чехова. Пишногруда телеведуча показала, як ніжиться в чані з водою. На кадрах красуня постала у найрізноманітніших позах, не приховуючи свого щастя.

"Вчора я випробувала на собі всі принади російської лазні. Віниками відходили, в чані зварили, евкаліптом, лавандою і буркуном надихалася. І навіть в хамамі полежала☺️ взагалі, я не фанат лазні, але не спробувати банний обряд - це злочин! Багато хто сюди їдуть саме за цим😍 і я такий кайф вчора отримала😋", - поділилася Анфіса.

Про користь лазні повідала в соцмережі й Ольга Бузова.

"Вчорашній день я провела в кращій лазні Сочі. Лазня, масаж, чай з травами і свіже гірське повітря... я дуже вас прошу, бережіть своє здоров'я, займайтеся спортом і правильно харчуйтеся, кидайте шкідливі звички і ведіть здоровий спосіб життя», - закликала вона шанувальників стежити за своїм здоров'ям.

Улюблену забаву Волочкової повторила також Наташа Корольова. Для прийняття спа-процедур вона вибралася в заміський комплекс. Корольова, замотавшись бірюзовим рушником, позувала в дверях лазні і тримала віники. На голові у неї була традиційна шапочка для лазні.

Ну, і наостанок жіночу компанію розбавив Сергій Лазарєв, який досхочу поплескався в чані, назвавши все, що відбувалося "супчиком".

"Супчик з Лазарєва 😂 😂 насправді це чан з гарячою водою, в якому релаксуєш після 2 годин лазні. Взагалі, я вперше кайфанув від лазні саме тут в Сочі! Тому що це був цілий ритуал!", - поділився своїми враженнями артист.

Нагадавши, пишногруду Анну Семенович потягли в ЗАГС прямо з лазні: "дуже хочу одружитися на тобі!"

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